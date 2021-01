Arduino na škole? Prečo nie.

Učitelia informatiky asi počuli niečo o BBC micro:bit. Arduino je podobná platforma, ale používa prevažne textové programovanie (hoci som videl aj blokové, grafické). Arduino je dobrá nadstavba po zvládnuti microbitu.

Počas môjho štúdia na vysokej škole som sa stretol s programovacou doskou - Arduino, ktorá sa dá zapojiť do počítača pomocou USB kábla. Skladá sa z integrovaného obvodu (správne sa označuje ako mikrokontrolér), do ktorého ukladáme program (firmvér) a ktorý vykonáva príkazy (kód, ktorý napíšeme na počítači). Okrem toho sa skladá z rôznych komponentov napr. konektor pre kábel, regulátor napätia a dutinková lišta, pomocou ktorej vieme prepojiť jednotlivé vývody mikrokontroléra. K Arduinu môžeme pripojiť elektrické súčiastky (napr. LEDky, motorčeky, displej). Podľa toho, čo napíšeme do kódu, to bude robiť Arduino, napr. blikať LEDkou každú sekundu.

Arduino a externá LEDka (Zdroj:learn.adafruit.com)

Ako prvé som skúsil skopírovať jednoduchý kód na bliknutie integrovanej LEDky. Aby som mohol písať kód, musel som nainštalovať Arduino IDE - vývojové prostredie, ktoré je zdarma. Dá sa použiť aj verzia bez inštalovania.

Niektoré veci si proste každý musí vyskúšať sám, a meniť jednotlivé parametre, aby zistil ako funguje kód a syntax. V podstate na začiatku sa definujú premenné, potom nasleduje blok kódu, ktorý sa vykoná iba raz (hovoro "setup") a nakoniec blok kódu, ktorý sa vykonáva dokolečka (hovorovo "loop").

Kód v Arduino IDE pre bliknutie ledky raz za sekundu. Vedeli by ste zmeniť kód tak, aby blikala LEDka každú polsekundu? (Zdroj: learn.adafruit.com)

"Arduino" jazyk vychádza z Céčka, niekedy sa označuje ako Wiring. V prostredí Arduino IDE sa dajú robiť rôzne veci napr. cykly, objektové programovanie, rôzne funkcie mimo hlavných blokov kódu. Podstata je asi v tom, že fyzicky môžeme zapojiť nejakú elektrickú súčiastku do obvodu s Arduino doskou a vidieť priamo čo robí kód, napríklad:

Arduinom vieme blikať LEDkami, ovládať krokové motorčeky

k Arduinu vieme pripojiť maličké displeje a zobraziť v podstate ľubovoľný text, hodnotu z premennej

Arduinom vieme odmerať napätie vďaka prevodníku a vyrobiť si vlastný voltmeter

Stačí keď zadáte do Google alebo YT "Arduino projects" a vyhodí vám veľa zaujimavých nápadov. Aby som z toho nemal chaos, začínal som s týmto návodom. Stačí si nakúpiť veci z Aliexpressu alebo Ebay: https://learn.adafruit.com/lesson-0-getting-started/the-lessons

Počas môjho štúdia na VŠ som sa venoval prevažne senzorom (od merania teploty až po meranie rádioaktivity :D). Najviac som sa naučil z tejto stránky: https://navody.dratek.cz/navody-k-produktum/

Záver

Arduino je zaujímavá programovania doska, ktorá učí základom programovania, elektrotechniky a dá sa využiť takmer všade. Cena Arduino dosky sa odvíja od konkrétneho typu dosky (existujú aj menšie Arduino dosky, napr. Arduino Nano) a od toho, či chcete originál (cca viac než 20$) alebo klon (z Aliexpressu cca 2 - 4$).